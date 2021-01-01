Автобиографията на Ал Йоргенсен е излиза на български език

Ал Йоргенсен, човекът, който стои в центъра на индъстриъл метъла вече повече от четири десетилетия, говори без филтър в новата си автобиография. Книгата „Изгубените евангелия“ вече е достъпна на български език и представлява яростна, необуздана и често обезпокоителна изповед на един от най-влиятелните музиканти в алтернативната сцена.

В книгата няма място за деликатност. Йоргенсен описва живота си така, както го е живял – в свръхскорост, на ръба между гениалността и самоунищожението. Читателят преминава през шокиращи истории: експерименти с опиати, психически сривове, катастрофи, перверзии, акции на ФБР, разпаднати приятелства, токсични връзки и дори твърдения за срещи с извънземни.

Ал Йоргенсен е една от най-радикалните и разпознаваеми фигури в съвременната тежка музика. Роден в Хавана и израснал в Съединените щати, той се сблъсква с музиката още като тийнейджър и бързо се превръща в част от експерименталната сцена на Чикаго. В началото на 80-те основава Ministry – проект, който първоначално се движи по границата между ню уейв и електроника, но скоро придобива своя мрачен, механичен и агресивен звук, превърнал се в емблема на индустриалния метъл.

Йоргенсен остава движеща сила зад групата през всички нейни метаморфози от ранните синтезаторни експерименти до титаничните китарни атаки в албуми като "The Land of Rape and Honey" и "Psalm 69", които го изстрелват в авангарда на тежката алтернативна музика. Паралелно с Ministry той създава и множество странични проекти, в които демонстрира същия неподправен, провокативен подход към звука и сцената.

Кариерата му преминава през бурни периоди – тежка зависимост, творчески сривове, конфликти и легендарни истории, които го превръщат в почти митична фигура. Въпреки всичко, влиянието му остава огромно: редица музиканти, от алтернативната сцена до екстремния метъл, сочат Йоргенсен като един от хората, променили представата за това какво може да бъде рок музиката.

„Изгубените евангелия – Ministry“ на Ал Йоргенсен излиза у нас от издателство „Адикс“ на корична цена 34.90 лв.