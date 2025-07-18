Avatar пуснаха нов сингъл „Crying Fire“

Шведските метъли Avatar изненадаха феновете си с новия сингъл „Crying Fire“. Песента излиза като самостоятелно издание и е първата нова музика от групата след албума „Don’t Go In The Forest“, който се появи през октомври миналата година.

Според музикантите „Crying Fire“ не е неизползвана или второстепенна песен, а композиция, която съзнателно са запазили за по-късен момент.

Вокалистът Йоханес Екерстрьом разказва, че парчето е написано и записано по време на работата по последния албум, но групата е решила да го задържи извън финалния траклист.

„Започнахме да си задаваме въпроса: „Ами ако запазим най-доброто за по-късно?““, споделя Екерстрьом.

Той описва песента като „буря от емоции“ и допълва, че за него „Crying Fire“ е свързана с болката и силните чувства, които човек продължава да носи в себе си.

Последният албум на Avatar „Don’t Go In The Forest“ е продуциран от Джей Ръстън, работил още с Anthrax, Steel Panther и Uriah Heep. Ръстън сътрудничи с групата от годините около „Hail The Apocalypse“, а по-късно продуцира и „Avatar Country“ и „Hunter Gatherer“.