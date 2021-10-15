August Burns Red представиха новия сингъл „Behemoth“

Aмериканската метълкор група August Burns Red издаде новия си сингъл и видеоклип „Behemoth“. Това е първата нова музика на бандата след албума „Death Below“ (2023) и след повторното им подписване с лейбъла Fearless Records.

По думите на китариста Джей Би Брубейкър композицията е преминала през множество преработки по време на създаването си, но крайният резултат е сред най-тежките и сурови песни в каталога на групата.

Вокалистът Джейк Лурс обяснява, че текстът разглежда влиянието на миналите травми върху настоящите действия и необходимостта от изправяне срещу тях, за да започне процес на изцеление и промяна. Темата е свързана с освобождаването от старите модели и поемането на нова посока в живота.

„Behemoth“ дава първа представа за следващия творчески етап на August Burns Red след завръщането им към Fearless Records.

Видеоклипът към песента можете да гледате чрез плейъра по-долу: