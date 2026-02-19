Attaxic се присъединяват към Elder в София на 30 юни

Българската groove/stoner metal формация Attaxic ще се включи като специален гост към концерта на Elder на 30 юни в Mixtape 5.

Създадени през 2015 г. в Добрич, Attaxic постепенно изграждат собствено звучене между стоунър рифове, груув метъл и прогресив елементи. След преместването си в София през 2019 г., групата започва активно да присъства на българската ъндърграунд сцена с клубни участия и фестивални концерти в цялата страна.

Настоящият състав включва Александър Веждаров (вокали), Рейхан Якубов (китара), Кристиян Кръстев (бас) и Николай Станев (барабани). През 2022 г. групата издаде дебютния си албум "Точка на причерняване / Blackout Second" - тежък и атмосферичен запис, който комбинира сурова енергия с по-експериментален подход към композирането. В момента Attaxic работят и по своя втори студиен албум.

През последните години бандата споделя сцена с имена като Cavalera, Dopelord, Bongzilla и 1000mods.

Хедлайнери на вечерта ще бъдат Elder, една от водещите групи в съвременния heavy psychedelic rock. Създадени през 2006 г. в Масачузетс, те постепенно разширяват звученето си отвъд стоунър рока, включвайки прогресивни и психеделични елементи. След преместването си в Германия групата продължава активно да турира и да развива своя стил, включително с участия като съпорт на Tool.

До момента Elder имат шест студийни албума и четири EP-та. Най-новото им издание "Through Zero", излязло преди месец, е първият албум, който групата продуцира самостоятелно. Записан в Берлин през 2025 г., той комбинира масивни рифове, прогресивни структури, хипнотичен груув и атмосферични пасажи, като тематично се фокусира върху живота, смъртта, страха и надеждата.

Билети за концерта се продават в мрежата на EpayGo и Bilet.bg.