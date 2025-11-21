ASIA обявиха нов концертен албум „Live In England“

Легендарната британска рок супергрупа ASIA ще издаде нов концертен албум, озаглавен „Asia – Live In England“, на 13 март 2026 г. чрез Frontiers Music Srl.

По повод анонса групата представи концертна версия на емблематичната песен „Heat Of The Moment“, придружена и от официално лайв видео.

Записът улавя ASIA в обновен състав и силна форма. Албумът е заснет на живо по време на първата от три последователни вечери в Trading Boundaries в Съсекс през април 2025 г. и представя цялото дебютно издание на групата от 1982 г. – „Asia“, изпълнено от край до край, както и подбор от най-популярните им песни.

Клавиристът Джеф Даунс разкрива любопитна история около „Heat Of The Moment“, като споделя, че това всъщност е последната песен, която той и Джон Уетън написват за дебютния албум на ASIA. Първоначално композицията започва като идея, сглобена за един следобед – Даунс носи куплетите, а Уетън предлага припева, който първоначално е в 3/4 и с по-скоро кънтри звучене. След като оформят песента в познатия ѝ вид, няколко дни по-късно добавят и средната част, репетират я и я записват директно с групата. По ирония на съдбата, именно „Heat Of The Moment“ се превръща в най-разпознаваемата песен на ASIA – нещо, за което Даунс признава, че е решаващо за успеха на албума и остава една от любимите му композиции за изпълнение на живо и до днес.

В състава участват Джеф Даунс (клавишни), Върджил Донати (барабани, бивш PLANET X), Джон Мичъл (китара – ARENA, IT BITES) и Хари Уитли (бас и вокали). Тази нова формация на ASIA съчетава уважение към класическия репертоар с нова енергия на сцената.

"Asia - Live In England" съдържание:

1. Heat Of The Moment

2. Only Time Will Tell

3. Sole Survivor

4. One Step Closer

5. Time Again

6. Wildest Dreams

7. Without You

8. Cutting It Fine

9. Here Comes The Feeling

10. Ride Easy (bonus track)

11. Video Killed The Radio Star (bonus track)

12. The Heat Goes On (bonus track)