As I Lay Dying се завръщат с нов състав и сингъла “Echoes”

Mетълкор ветераните As I Lay Dying се завръщат с чисто новия си сингъл “Echoes” – парче, което бележи не само мощно музикално завръщане, но и началото на нова ера за бандата. Песента разглежда вътрешните битки, сенките от миналото и силата да изградиш нова идентичност, като комбинира характерната за групата тежест с емоционална дълбочина и искреност.

С “Echoes” групата представя и новия си състав:

Тим Ламбесис – вокали

Крис Кланси – бас, чисти вокали

Бил Хъдсън – китара

Дон Веда – китара

Тим Йънг – барабани

„Като основен автор на всички албуми на AILD, винаги ще намирам път напред за музиката, която е толкова важна за мен,“ споделя Тим Ламбесис. „Но този път нещата се получиха дори по-добре, отколкото очаквах. Благодарен съм на новите си колеги – не само заради таланта им, но и заради това, че искрено ги е грижа за мен и за групата, част от която всички сме сега.“

Китаристът Бил Хъдсън добавя: „С Тим Л. се познаваме от почти 20 години, а с Тим Й. сме свирили заедно в няколко проекта. За мен е чест да бъда част от новата глава на As I Lay Dying – страхотно е да се съберем и да правим музика с приятели от над 15 години.“