Armored Saint обявиха нов албум и пуснахa сингъла „Close To The Bone“

Американските хеви метъл ветерани Armored Saint обявиха подробности за новия си албум „Emotion Factory Reset“, който ще излезе на 22 май чрез Metal Blade Records.
Това ще бъде деветият студиен албум на групата и своеобразно ново начало, в което бандата продължава да развива звученето си, без да се повтаря. Албумът е продуциран от басиста Джоуи Вера, а миксът е дело на Джей Ръстън (Anthrax, Stone Sour).
Първият сингъл „Close To The Bone“ вече е онлайн и дава ясен знак за посоката – класически Armored Saint звук с модерно звучене.
„Парчето звучи като винтидж Armored Saint… но от 2026“, казва вокалистът Джон Буш.
Новият албум съчетава различни музикални и тематични идеи, като според бандата всяко издание е „нова кожа“ и отделна глава в развитието им.
Заглавието „Emotion Factory Reset“ носи идея за вътрешно пренареждане и осъзнатост.
„Понякога трябва да спреш, да поемеш дъх и да рестартираш мисленето си“, обяснява китаристът Фил Сандовал.
"Emotion Factory Reset" съдържание:
1. Close To The Bone
2. Every Man-Any Man
3. Not On Your Life
4. Hit A Moonshot
5. Buckeye
6. Compromise
7. It's A Buzzkill
8. Throwing Caution To The Wind
9. Ladders And Slides
10. Bottom Feeder
11. Epilogue