Amaranthe с нов сингъл „Chaos Theory“

Шведите Amaranthe представиха чисто новия си сингъл „Chaos Theory“, придружен от официален видеоклип, режисиран от Йенс Де Вос от белгийската компание Panda Productions. Песента е миксирана и мастерирана от дългогодишния сътрудник на групата – датския продуцент Якоб Хансен.

Новото парче вече звучи на живо по време на текущото европейско турне Arcane Dimensions, на което Amaranthe делят сцената с Epica. „Chaos Theory“ е включена в сетлиста като ексклузивен поглед към бъдещото звучене на бандата и предизвиква силен отзвук сред феновете.

В скорошно интервю за радиошоуто "The Autopsy" по TotalRock, китаристът Улоф Мьорк коментира дали изпълнението на „Chaos Theory“ на турнето е знак за нов албум след "The Catalyst" (2024). По думите му, песента не бива да се възприема като първи официален сингъл от следващия албум, тъй като групата все още е в процес на работа, макар че по-голямата част от материала вече е написана.

„Искахме да дадем на феновете нещо съвсем ново по време на това турне – малък поглед към това, което предстои“, споделя Мьорк. Той описва „Chaos Theory“ като изключително динамична композиция, която едновременно гледа напред, но и носи духа на ранните албуми "Amaranthe" (2011) и "The Nexus" (2013), при това със съвременно и актуално звучене.

По отношение на следващия албум, Улоф Мьорк потвърждава, че Amaranthe планират да го запишат изцяло през 2026 г., като целта е издание в края на 2026 или началото на 2027 година. Албумът е описан като „изключително енергичен, със силен пулс“, което ясно подсказва посоката, в която групата ще продължи да развива характерния си стил.