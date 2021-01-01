After The Anthem с видео към дебютния си сингъл „Save Me Now

Софийската поп пънк група After The Anthem представи първия си официален видеоклип към дебютния сингъл „Save Me Now“.

Видеото е заснето по време на концерт на групата в скейт клуб Grindhouse в София. Освен професионалните кадри на оператора Ивайло Петров, в клипа са включени и видеа, заснети от самите фенове. Преди концерта музикантите приканват публиката да снима изпълнението на „Save Me Now“ и да стане част от официалното видео.

Резултатът е динамичен концертен клип, в който се преплитат гледните точки на сцената и на хората пред нея. Видеото улавя атмосферата на живото изпълнение – от пеенето с групата и енергията пред сцената до моментите, заснети от самите фенове.

„Искахме първото ни видео да бъде максимално близо до концертите ни. Без декори и сценарии, а с хората, които идват на нашите участия. Затова поканихме публиката да стане част от него и да покаже как изглежда „Save Me Now“ през техните очи“, споделят музикантите.

„Save Me Now“ е дебютният сингъл на After The Anthem и първа стъпка към планирания за 2027 г. дебютен албум. В музиката на групата се преплитат влияния от класически поп пънк банди като Blink-182, Green Day и Sum 41, както и от алтернативната и емо сцена на началото на века.

After The Anthem са:

Алекс Богатинов (вокал и ритъм китара)

Василен Вълчанов (китара и бек вокали)

Пламен Полименов (бас)

Илиан Сеновски (барабани)