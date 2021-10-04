„5150“ на Van Halen излиза в разширено издание през март

Преди 40 години Van Halen навлизат в нов етап от кариерата си с издаването на албума "5150" – първия запис на групата с вокалиста Сами Хагър, заедно с Еди Ван Хален, Алекс Ван Хален и Майкъл Антъни.

„5150“ излиза през март 1986 г. и се превръща в първия албум на Van Halen, който оглавява класацията Billboard 200. Сингли като „Why Can’t This Be Love“, „Dreams“ и „Best Of Both Worlds“ утвърждават новия състав на групата. Впоследствие албумът достига шесткратно платинен статус в САЩ и се нарежда сред най-успешните заглавия в дискографията на Van Halen.

По повод годишнината лейбълът Rhino анонсира изданието „5150 (Expanded Edition)“, което ще излезе на 27 март – броени дни след 40-годишнината на албума. Колекцията ще бъде достъпна във формат LP / 3CD / Blu-ray и включва ремастерирана версия на оригиналния албум, създадена директно от оригиналните мастър ленти под ръководството на дългогодишния звукорежисьор на групата Дон Ленди. В същия ден ще бъде налична и лимитирана версия на зелен винил, ексклузивна за Amazon.

Разширеното издание включва и над 90 минути неиздавани досега записи на живо от концерта на Van Halen на 27 август 1986 г. в New Haven Veterans Memorial Coliseum, Кънектикът. Към тях са добавени редки 7-инчови сингли и разширени 12-инчови версии. Blu-ray дискът съдържа HD ремастерирана версия на концертния филм Live Without a Net, записан по време на същото турне, както и промоционални видеоклипове към „Dreams“ и „Why Can’t This Be Love“.

Успоредно с бокссета „5150“ ще бъде пуснат и като самостоятелно издание – във формат 2 CD и 2 LP на черен винил. Преди официалната премиера концертната версия на „Summer Nights“ от шоуто в Ню Хейвън вече е налична дигитално, заедно с HD ремастерирано видео.

Van Halen записват „5150“ в студиото 5150 на Еди Ван Хaлeн в Калифорния в края на 1985 г. Албумът поставя основите на изключително успешното турне „5150“, по време на което групата представя нови песни като „Love Walks In“, „Best Of Both Worlds“ и „Get Up“, без да изключва и класически заглавия от по-ранния си период, сред които „Panama“ и „Ain’t Talkin’ ’Bout Love“.