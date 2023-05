13 банди свирят на голямата сцена na Midalidare Rock 2023

Снимка: Midalidare Rock In The Wine Valley

Ето кои са и последните три групи, които ще свирят на голямата сцена на третото издание на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley 2023.

Към вече обявените банди организаторите добавят и Black Sonic Pearls, Amalgama, Fortress Under Siege, както и станалият популярен от „Гласът на България“ Пламен Бонев (De La Bona).

Фестивалът в долината на виното ще се проведе от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя). Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна. Като цените им ще се запазят до 5 май - 100 еднодневен билет и 150 лв тридневен билет.

И тази година Midalidare Rock In The Wine Valley ще има After Party Stage, която ще забавлява феновете след края на концертите на голямата сцена. Програмата за там ще бъде обявена в следващите седмици. „След опита ни от миналата година стана ясно, че подобна парти сцена е изключително приятна и феновете, които не са уморени, могат да продължат купона до ранните часове, така че и тази година ще им я предложим“, споделят организаторите.

Midalidare Rock In The Wine Valley 2023 - групи:

30.06.2023

Scorpions

Dynazty

Iron Savior

De La Bona

1.07.2023

Europe

Blind Guardian

Lacuna Coil

Black Sonic Pearls

Amalgama

2.07.2023

Helloween

Epica

Battle Beast

Fortress Under Siege

Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени също ще се включват в Midalidare Rock In The Wine Valley 2023. Групата ще посрещне July Morning на 1 юли на специална сцена на хълма в 5:00 часа сутринта.