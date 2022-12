Зад кулисите на турнето "Legacy Of The Beast" на Iron Maiden

Фронтменът на британските хеви метъл легенди Iron Maiden ни разхожда зад кулисите на голямото световно турне "Legacy Of the Beast" в нова видео поредица в официалния You Tube канал на групата.

В продължение на няколко години групата направи 139 концерта, посети над 33 държави и продаде над 3 милиона билети. В България станахме свидетели на грандиозното им шоу през 2018 година на фестивала Hills Of Rock в Пловдив и тази година на 13 юли в Арена Армеец.

През 2023 година Iron Maiden ще обиколят отново Европа. През октомври групата обяви турнето "The Future Past Tour 2023", което ще започне на 13 юни 2023 година в Полша, а последната обявена дата е за концерт в Милано на 15 юли 2023 година.

Феновете на Брус Дикинсън ще могат да го видят и като част от Концертите за група и оркестър с музиката на Джон Лорд и Deep Purple на 18 и 19-ти март 2023 в зала 1 на НДК.