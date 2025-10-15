Z-Rock празнува 19 години в ефир!

Въведете търсената дума и натиснете Enter
Слушай специалното издание на Soundcheck днес в 16 часа

Публикувано на 13 Октомври 2025
На 13 октомври Z-Rock  навършва 19 години в ефир!

Почти две десетилетия след старта през 2006 г. ние продължаваме да ви зареждаме с чист, неподправен рок адреналин – всеки ден, без компромиси.

По случая подготвихме специално издание на “Soundcheck” – пътешествие през времето с по една песен от всяка година, от началото на Z-Rock до днес. 19 години. 19 парчета. 19 истории, които ни направиха това, което сме.

Stormy (Цвети Симеонова) ще бъде гласът на това рок пътуване. Тя ще върне лентата назад през най-знаковите моменти от рок сцената – от първите акорди през 2006-а до днешните мощни рифове, които разтърсват ефира.

Очаква ви двучасов плейлист, зареден с история, енергия и чисто удоволствие от звука на рокендрола.

 

 

