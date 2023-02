Wolfheart споделиха видеоклип към "Fires Of The Fallen"

Финландската мелодик дет метъл група Wolfheart представи видеоклип към песента си "Fires Of The Fallen". Парчето е част от последния дългосвирещ албум на бандата - "King Of The North", който излезе през септември 2022 година.

През септември и октомври миналта година Wolfheart бяха част от турнето Ultima Ratio Fest заедно с Moonspell, Insomnium, Borknagar и Hinayana.

След две седмици, на 18 февруари, групата ще започне първото си турне в Северна Америка от четири години насам.

„След като чакахме 4 дълги години и имахме няколко отменени турнета и планове, най-накрая е време да пренесем финландската зимна буря на сцените на Северна Америка. Няма по-добър начин да започнеш 2023 г. от това да си на път в NA и със страхотна компания на Fleshgod Apocalypse, Obscura и Thulcandra!", споделя бандата.

През юни Wolfheart ще се завърна в Европа за поредица от фестивални участия.

Гледайте видеоклипът към "Fires Of The Fallen":