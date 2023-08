Wacken Open Air 2024 разпродаден за рекордно време

Германският фестивал Wacken Open Air отново постави рекорд, като всички билети за 2024 година бяха разпродадени в рамките на 4 часа и половина.

Wacken Open Air 2024 ще се проведе от 31 юли до 3 август 2024 г.

33 са потвърдените групи за 2024 година: Scorpions, Amon Amarth, Blind Guardian, Mayhem, Sonata Arctica, Soil, Pain, Bury Tomorrow, Ankor, Asagrum, Beast In Black, Blues Pills, Brutus, Emil Bulls, Exumer, Flotsam And Jetsam, Future Palace, Ignea, In Extremo, John Coffey, Motionless In White, Primordial, Red Fang, The Black Dahlia Murder, The Warning, Unleash The Archer, Vio-Lence, Vreid, Watain, Wolf, Xandria.

Със сигурност ще бъдат обявени и редица други големи банди!

Заради тежките метеорологични условия и продължителни валежи тази година фестивалът наложи безпрецедента в историята си забрана за влизане и не допусна всички 85 000 души, закупили си билети, като само 61 000 от тях бяха допуснати.