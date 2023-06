Тази събота е финалът на Wacken Metal Battle Bulgaria 2023

Wacken Metal Battle Bulgaria 2023 ще се проведе тази събота на 24 юни в столичния клуб “Мixtape 5”.

Във финалите на шестото издание на конкурса ще видим общо 5 групи, а час по-късно журито ще съобщи своя избор. Специални гости на събитието ще са победителите от миналогодишното издание на конкурса Badcast. Те няма да са част от музикалната програма, а ще предадат знамето-символ, стоящо на сцената по време на представянето на нашите банди на мегафестивала Wacken Open Air.

И тази година предварителната селекция на групите бе направена от международно жури. Информацията и песните на всички банди, отговарящи на условията за участие бяха изпратени на представителите на WOA: Metal Battle в състав: Каро Фронк (Франция), Лаурентио Строуц (Румъния), Ерик Хътчинс (Грузия), Торстен Колбейнсон (Исландия), Катрин Освалд (Швеция), Диана Мора (Швеция), Моника Бремер (Египет) и едни от най-уважаваните български рок журналисти Мартин Николов и Ясен Вакашински. Те дадоха своите оценки, а родните организатори само обобщиха резултатите, които са следните: Historian, Engineer Of Death, Maltworm, Nigtmare и Overhook

В случай, че някоя от групите е възпрепятствана да участва, то тя ще бъдe заменена от следващите получили най-много гласове за участие: From The Ashes, S.E.E

Всяка група ще разполага с 20 минути концертно време и общо 10 минути за подготовка по представянето и освобождаване на сцената. Групите ще бъдат оценявани от жури, чийто състав ще бъде представен в деня на откриването като и тази година ще бъде взет предвид и вота на публиката, но ще бъдат зачетени гласовете само на феновете закупили билети.

Вратите на клуба ще отворят за публика в 17.00 часа, а събитието ще започне в 18.00 и ще приключи в 22.00 часа!

Групите, представили страната ни в предишните издания Badcast (2022), Eufobia (2018), Ophan (2017), Lieveil (2016), Dash The Effort (2015) се представиха повече от добре пред международното жури и публика в Германия. Оставиха отлични впечатления за нивото на родната сцена!

Международния финал се провежда на WET Stage и на Headbanger’s Stage през първите дни на W: O: A, а в него взимат участие само 30 от всички над 60 държави членки на този форум. Групите разполагат с възможността да дадат всичко от себе си пред публиката на най¬-големия тематичен фестивал в света. Международно жури (по един съдия от всички участващи държави) избира “топ 5”, а групите се награждават с материални и парични награди. Metal Battle е шанс на всички участващи групи да попаднат в реална работна среда, установят контакти, които могат да бъдат полезни за тяхното музикално бъдеще, да видят какво е нивото на работа по време на най-големия метъл фестивал в света. В специалните зони по време на престоя си на W:O:A групите могат да се срещнат със свои именити колеги, журналисти и представители на медии, продуценти, мениджъри, букинг агенти и звукозаписни компании.

Билетите за събитието ще се продават само в деня и на входа на клуба при цена от 15 лв. Право на глас ще могат да упражнят само притежателите на заплатен вход за събитието.