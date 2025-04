Velian ще открият концерта на Анеке Ван Хийрсберхен

Българската дарк метъл група Velian ще представи ексклузивен сет в специален формат, за първи път на живо пред публика в тяхната история – акустични аранжименти на свои композиции, изцяло в духа на събитието, което ще се състои на 6 май в City Stage.

Velian са българска група от София, с два дългосвирещи албума и едно EP зад гърба си. Стилът на групата, който сами музикантите дефинират като “Dark Metal”, обединява в една монолитна конструкция различни поджанрове в тежката музика като готик метъл, симфоник метъл, мелодик дет метъл и пауър метъл. През годините бандата е споделяла сцени на фестивали и е откривала концерти със знакови имена в съответните стилове като Paradise Lost, Kamelot, Kreator, Borknagar, Myrath и др.

Напомняме, че концертът на Anneke Van Giersbergen ще се състои в столичния клуб City Stage (в подлеза на НДК, входът откъм Пилоните).

Анеке Ван Хийрсберхен – една от най-обичаните и харизматични дами на алтернативната сцена, пристига в България за специален акустичен концерт в София. Събитието ще се състои на 6 май в уютната атмосфера на клуб City Stage.

С впечатляваща кариера, започнала като вокалистка на култовата група The Gathering, Анеке Ван Хийрсберхен отдавна е доказала, че за нея музикалните граници просто не съществуват. От атмосферичен метъл и прогресив рок, през електро рок и трип хоп, до деликатни акустични експерименти – нейният глас остава емблематичен, докосващ и лесно разпознаваем във всяко ново музикално приключение. През годините тя оставя своя почерк с гост участия в албуми на Napalm Death, Moonspell, Within Temptation, Ayreon, Anathema и Amorphis, реализира знакови колаборации с Devin Townsend, както и създава проектите The Gentle Storm и по-късно Vuur.

През месец май, българските фенове ще имат възможността да се насладят на един вълнуващ лайв, в който Анеке ще представи както любими песни от богатата си дискография, така и съвсем нови парчета.

Билети могат да бъдат закупени в мрежата на Epay.Go.