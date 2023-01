Velain издадоха втория си студиен албум "Spectacle of Tragedy"

"Spectacle of Tragedy" - вторият албум на българската дарк-метъл банда Velian излезе днес(20 януари).

Албумът съдържа 11 песни, записани в собственото студио на групата и е смесен и мастериран от китариста на Velian Дилян Недев. По-рано групата представи парчетата "Funeral", "For Eternity", "Waiting in Silence", "Star of Mine" и "November Farewell".

Сега чрез плейъра по-долу можете да чуете всички 11 композиции.

Velian ще представят официално новата си студийна творба на специален концерт на 21 януари в столичния клуб Mixtape 5. Специални гости на събитието ще бъдат Deadscape и 37 Black.