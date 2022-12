Velian ще издадат нов албум през януари, чуйте новия сингъл - "Funeral"

Новият албум на българската дарк-метъл банда Velian "Spectacle of Tragedy" ще излезе на 20 януари 2023 година.

"Spectacle of Tragedy" ще съдържа 11 песни, а по-долу можете да чуете и новия сингъл - "Funeral". По-рано групата представи парчетата "For Eternity", "Waiting in Silence", "Star of Mine" и "November Farewell".

Албумът е записан в собственото студио на групата и е смесен и мастериран от китариста на Velian Дилян Недев. По-долу можете да видите пълния списък с песни в предстоящата творба както и обложката създадена от Ина Астарджиева.

Дебютният албум на Velian "Godless" излезе през януари 2019 година.

“Spectacle of Tragedy” съдържание:

1. Spectacle of Tragedy

2. For Eternity

3. Sin Eater

4. Waiting in Silence

5. Funeral

6. Star of Mine

7. Reduced to Irrelevance

8. Beacon of Hope

9. One by One We Fall

10. The Voyage

11. November Farewell