Velian отбелязват 10 години на сцена с голям концерт в София

Българската дарк метъл група Velian ще отпразнува своята десета годишнина със специален концерт на 5 декември 2025 г. (петък) в столичния клуб Mixtape 5.

Групата е създадена през 2015 година, а дискографията ѝ до момента включва два дългосвирещи албума, едно EP и няколко сингъла. Музиката на Velian обединява елементи от различни поджанрове на метъла – готик, мелодик дет, пауър и други. През годините групата има зад гърба си множество концерти у нас и в съседни държави, като е делила сцена с имена като Kamelot, Paradise Lost, Borknagar, Myrath, Warrel Dane и други.

Юбилейният концерт ще предложи специално подбран сетлист, включващ песни от цялата дискография на Velian, включително редки изпълнения, както и нов материал от предстоящия им трети студиен албум. Повече информация за него ще бъде обявена в близките месеци.

Събитието ще включва и специални гости, чиито имена ще бъдат разкрити на по-късен етап. Автор на постера и всички съпътстващи визии е Николас Петрас.

Билетите са вече в продажба в мрежите на Bilet.bg и EpayGO. Налични са ограничено количество Early Bird билети на цена от 25 лв. След изчерпването им стандартната цена ще бъде 30 лв., а в деня на концерта и на входа на клуба – 40 лв.