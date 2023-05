U.D.O. издават нов албум през август

Германската хеви метъл банд U.D.O., водена от бившия фронтмен на Accept – Удо Диркшнайдер, ще издаде новия си студиен албум "Touchdown" на 25 август чрез Atomic Fire Records. В заглавната песен на албума участва българския цигулар Стефан Пинтев.

"Touchdown" ще съдържа 13 песни, записани в Redhead Studio във Вилхелмсхафен, Германия с продуцента Мартин "Mattes" Пфайфър и мастериран от Стефан Кауфман в Roxx Studio в Солинген, Германия.

Първият сингъл от предстоящата творба - "Forever Free" ще излезе на 23 юни.

"Touchdown" съдържание:

1. Isolation Man

2. The Flood

3. The Double Dealer's Club

4. Fight For The Right

5. Forever Free

6. Punchline

7. Sad Man's Show

8. The Betrayer

9. Heroes Of Freedom

10. Better Start To Run

11.The Battle Understood

12.Living Hell

13. Touchdown

Обложката на албума е създадена от Мартин Хойслер, който отговаря и за снимките на групата.