Hollywood Undead с нов сингъл "Savior"

Групата Hollywood Undead представи новия си сингъл, озаглавен "Savior". Парчето излезе чрез лейбъла Sumerian Records и показва по-сериозна и лична страна от творчеството на бандата.

Песента включва тежък китарен риф и текст, който засяга теми като травма, слава и лична криза. В припева се пее: „You say that I'm your savior, but there's no saving me“ („Казваш, че съм твоят спасител, но мен не може да ме спаси никой“).

От групата споделят, че "Savior" е специална песен за тях и че се радват, че могат да я представят след предишния им сингъл "Hollywood Forever".

"Savior" излиза в активен период за Hollywood Undead. През 2024 г. сингъла "Hollywood Forever" събра над 20 милиона слушания онлайн и влезе в Топ 20 на рок класации в САЩ. По песента беше направен и ремикс с участието на други музиканти от Лос Анджелис.

Наскоро групата приключи съвместно турне с Tech N9ne в САЩ и Канада и взе участие в няколко музикални фестивала. През есента им предстоят още концерти, включително участие в турнето на Falling In Reverse.

Hollywood Undead в момента записват деветия си албум. Повече информация за него ще бъде обявена скоро.