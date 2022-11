Три премиери в един концерт за No More Many More тази събота

Вторият от серията A Rockaholic Night на Gramophone Live&Event Club и Projector Plus идва на 3 декември /събота/ с No More Many More и Jean Mar & Makaya.

No More Many More свирят алтернативен рок с ефектни хип-хоп елементи и социални текстове. Те са популярни и обичани и заради своята силна и активна гражданска позиция и мнения, които смело изразяват в песните си от 2013 година. Групата със смелите бунтарски текстове и характерните мъжки двугласия има три албума – „По един или друг начин“, „Не и този път“, „Помогни ми“ и вече работи по финализиране на своя четвърти албум. Музиката им е налична във всички музикални платформи, но именно Gramophone Live&Event Club е мястото, на което те ще направят премиера на новото си видео - “Човек от слама” на 3 декември.

Видеото представлява визуализация на изключително интересната техника на рисуване със сол. Негов автор е Денис Алиев, който рисува солени и стъклени портрети и е фен на бандата и музиката ѝ.

Премиера с първи лайв на живо с No More Many More прави и легендарният в ъндърграунд средите артист и нов басист на бандата - Гриша Георгиев. Харизматичният лидер на алтернативния култ Matakka/Портокал, Dokle&Greesh и пауър триото Saint Electrics и познат със соловия си проект GREESH, застъпва на баса и на 3 декември е първото му излизане с групата на живо.

Третата премиера за съботната вечер идва от чисто новия проект: Jean Mar & Makaya. Артистите съпорт за No More Many More в тази емоционална рок вечер са Жан Мар, Макая, Ташо Колев (Jeremy?), Краси Тодоров (Jeremy?, Михаела Маринова), Мартин Профиров (PIF) и Ицо Михалков (PIF). Последните два сингъла на Жан Мар и Макая се задържаха три месеца в БНР Top 20. Жан е най-познатият български поп-рок музикант в Швейцария, а Makaya е покорявала сърцата на почитателите на Гласът на България. Заедно те ще представят последния си съвместен проект, плюс няколко песни от самостоятелните си репертоари на сцената на клуб Gramophone Live&Event Club в София на 3 декември /събота/.

Билетите са на цена 15лв. и са достъпни на сайта на Bilet.bg.

No More Many More са:

Методи Кръстев, вокали и китара

Радослав Гергов, вокали и ударни

Влади Иванов, ударни

Камен Александров, китара

Гриша Георгиев, бас

Мартин Стоянов - Martist, клавири