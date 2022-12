The Answer с нов сингъл и лирик видео "Want You To Love Me"

Северно Ирландската рок група The Answer сподели втори сингъл от предстоящия си нов албум "Sundowners", който ще излезе на 17 март 2023 година.

По-долу можете да видите текстово видео към парчето "Want You To Love Me".

"Тази песен е това, от което всички се интересуваме в момента...мръсен блус рок, който се надяваме да ви накара да се почувствате дяволски добре! Гледахме този видеоклип поне 10 пъти, когато дойде във входящата ни поща. Още по-добре изглежда с уиски в ръка!" споделя групата.

След седемгодишна пауза The Answer ще направят своето дългоочаквано завръщане на фестивала Planet Rockstock този уикенд.