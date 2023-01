Нов сингъл на The Answer - "Livin' On The Line"

Снимка: The Answer

The Answer представихa нов сингъл днес. Песента "Livin' On The Line" идва с официален видеоклип, заснет в Париж от режисьора Джони Финис.

Продуцирана и миксирана от британския рок продуцент Дан Уелър "Livin' On The Line" е част от новия албум на The Answer - "Sundownders", който ще излезе в деня на Св. Патрик - 17 март.

„Записите и снимките на видеоклипа към "Livin’ On The Line" бяха страхотни. Песента ни напомня за дните ни на път, когато всичко, което бяхме беше едно непрекъснато се скачане от шоу на шоу, всички живеещи на ръба, подхранвани от алкохол и рокендрол! Песента е за преминаването през един от онези дни, когато знаеш, че дори само да преминеш от другата страна цял си е достатъчно постижение. Беше страхотно да направим едно свежо завръщане след седем години и имаме отново този глад и желание да излезем пред нашите фенове с това, което смятаме, че е част от най-добрата ни музика!“, сподели фронтмена на групата Кормак Нийсън.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kTXa2cGn9Yc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

The Answer наскоро обявихa много специална серия от концерти с ограничен капацитет във Великобритания и Европа през март 2023 г., като Белфаст и Лондон вече са разпродадени.