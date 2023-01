Стив Вай идва отново в София на 25 април

Виртуозният китарист Стив Вай включи България в предстоящото си европейско турне „Inviolate Tour”. Музикантът и неговата група ще свирят в София на 25 април 2023 г. (вторник) в зала 3 на НДК.

Днес Стив Вай анонсира своята мащабна европейска обиколка, която ще започне на 24 март в Лисабон, Португалия и ще завърши на 7 май в Хелзинки, Финландия. Турнето ще премине през Испания, Италия, Германия, Унгария, Хърватия, Словакия, Сърбия, България, Турция, Гърция, Румъния, Чехия, Полша, Латвия и Естония и Финландия.

„Първата част на турнето Inviolate в Северна Америка премина изключително! Аз и групата сме в отлична форма, по-добра от всякога! Вълнувам се, че най-накрая ще донеса китарата Hydra в Европа. Очаквам с нетърпение концертите, за да представя и албума си "Inviolate", който се приема чудесно от публиката и пресата, нямам търпение да го представя и в Европа“, сподели Стив Вай.

"Inviolate" излезе миналата година, а официалното видео към “Teeth Of The Hydra”, има над 5,4 милиона гледания в You Tube. Именно в това видео можете да видите уникалната китара Hydra, която ще чуем в София за първи път! Тя е модел на Ibanez – с три грифа (два китарни и един бас) и още десетки функции, което я прави един от най-интересните музикални инструменти в света.

На 27 януари 2023 г. излиза и новият албум на Стив Вай - "Gash", кръстен на неговият приятел и певец в този запис, вече покойния John “Gash” Sombrotto. Музиката в албума е композирана за две седмици през 1991 г., като „саундтрак“ към пътуванията на Вай и приятелите му с мощните мотори Harley Davison. След смъртта на John “Gash” Sombrotto композициите остават неиздадени, докато 30 години по-късно Вай не решава да се върне към тях. Вече можете да чуете пилотните сингли “Shy Save My Life Tonight”, “In The Wind” и „Busted“.

Концертът в зала 3 на НДК със сигурност е едно от най-дългоочакваните рок събития на 2023-та година. Билетите за него ще бъдат в продажба от този петък, 20 януари 2023 г. в системата на Eventim и билетен център на НДК.

Допълнително ще бъдат обявени и специални VIP пакети, включващи и среща с артиста.

Концертът се организира от Blue Hills Events.