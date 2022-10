Слушайте сингъла "Out Go The Lights" на Scorpions

Германските хард рок легенди Scorpions споделиха сингъла "Out Go The Lights", бонус трак в японското издание на албума "Rock Believer".

Сингълът е почит към Япония – страната, в която преди почти 45 години бандата изнася първите си незабравими концерти на живо. За Scorpions граници няма - в основата на "Out Go The Lights" е твърдo, агресивено хард рок звучене, придружено от характерния глас на Клаус Майне и китарните рифове на Матиас Ябс и Рудолф Шенкер.



Групата неведнъж изразява своята любов към страната на изгряващото слънце в творчеството си. През 1978г. Scorpions издават първата си колекция с живи изпълнения, озаглавена "Tokyo Tapes", която с един замах изстрелва германците на върха на световните класации.

"Дългите нощи в Lexington Queen, известен клуб в Токио по онова време, накараха всички ни да забравим, че на следващия ден имаме концерт. В хотела Рудолф ми се обади и каза да погледна изгрева. Небето сякаш гореше, гледката бе неописуема. Вдъхновението ни връхлетя и така се роди една от най-обичаните ни песни – “Big City Nights”. С "Out Go The Lights" ви каним да изживеем още една неповторима нощ в Токио, която да накара небето да пламне,“ споделя вокалистът на Scorpions.