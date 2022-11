Scorpions са първият хедлайнер на Midalidare Rock In The Wine Valley 2023

Scorpions са първата група, която се включва в третото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Фестивалът в долината на виното ще се проведе от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) 2023-а. „Щастливи сме, че можем да започнем именно със Scorpions, които нямат нужда от представяне. Истински легенди на рок музиката, които за първи път в България ще изпълнят песни от последния си албум „Rock Believer” и разбира се всички класики, които всички ние знаем и пеем“, споделят организаторите.

Scorpions продължават своето световно турне, с което освен новия им 19-и студиен албум, отбелязват и 50 години от дебютния им “Lonesome Crow”. Именно в “Rock Believer” групата за първи път работи с бившия барабанист на Mötorhead Mikkey Dee. „Записахме новия албум на живо заедно в една стая, както се правеше през 80-те“, споделя вокалът на бандата Klaus Meine, а китаристът Rudolf Schenker допълва: „Това да сме отново на турне с групата и да свирим пред хиляди хора, представяйки им новата ни музика е нещо много специално в кариерите ни“.

Scorpions са рок групата номер 1 в Германия и една от най-важните рок банди в целия свят. Scorpions са продали над 120 милиона копия от албумите си, правили са над 5000 концерта и са създатели на вечната класика “Wind Of Change”, доминирала музикалните класации в целия свят, както и на хитове като “Rock You Like A Hurricane”, “Still Loving You”, “Send Me An Angel” и много други. Носители са на множество награди, както и имат звезда на Hollywood Rock Walk of Fame.

От днес в продажба са еднодневни билети за 30 юни, на цена от 90 лева. Освен това по случай „черния петък“ се пускат ограничена бройка билети „Backstage Tour”, с които феновете ще могат да надникнат в „кухнята“ на фестивала и да видят как турират световните банди. “Backstage Tour” са на цена от 20 лева и важат само за притежатели на тридневни билети. Те ще могат да бъдат закупувани до 27 ноември (неделя). Тридневните билети за целия фестивал са на цена от 130 лева.

Midalidare Rock In The Wine Valley от 30 юни до 2 юли 2023 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет.

Билетите ще запазят цените си до края на годината.

- 90 лева – еднодневен билет за 30 юни с хедлайнер Scorpions

- 130 лева – тридневен билет за целия фестивал

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley