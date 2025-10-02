"Rock Sensation - Договорът" идва в София!

След като разпродаде зали в Ротердам, Амстердам, Гент и Антверпен, българският рок спектакъл "Rock Sensation – Договорът" се завръща у дома.

На 25 януари 2026 г. в зала 1 на НДК ще бъде българската премиера – едно шоу, което вече завладя Европа.

Официален продуцент е Националният музикален театър, който за първи път ще представи у нас тази уникална комбинация от рок опера, театър, визуални ефекти и сурова енергия.

„Договорът“ е пътуване през времето – от 50-те години на миналия век, през златните ери на рока, чак до новото хилядолетие. На сцената излизат над 50 артисти, рок банда, симфоничен оркестър и балет – в спектакъл, който съчетава най-емблематичните рок парчета с впечатляваща визия и кинематографичен размах.

Историята е вдъхновена от легендата за музиканта, който на кръстопът сключва сделка с Дявола, за да получи дарбата си. В този дух „Договорът“ разказва за възхода и магията на рок музиката – за свободата, бунта и енергията, които променят света.