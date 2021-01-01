Ричи Блекмор се бори със сериозни здравословни проблеми

Легендарният китарист на Deep Purple и Rainbow – Ричи Блекмор, в момента се бори с три основни здравословни проблема, сподели съпругата му и партньорка в Blackmore's Night – Кандис Найт.

В интервю за подкаста Iron City Rocks, Кандис разкри, че 80-годишният музикант има сърдечен проблем, получен след инфаркт през 2023 г., заради който са му поставени шест стента. Освен това страда от подагра, която сериозно затруднява подвижността му, особено в краката и пръстите на ръцете. Към това се прибавя и хроничен проблем с гърба.

Пътуването и сценичните изяви са станали все по-трудни за Блекмор, особено дългите полети и продължителното стоене, което натоварва сърцето и гърба му. Затова семейството избягва турнета в традиционния смисъл и предпочита по-кратки и локални ангажименти.

Въпреки това, Кандис споделя, че наскоро Ричи сам е заговорил за възможност Blackmore's Night да направят няколко концерта през есента – идея, която тя с радост е прегърнала. Плановете засега включват само дестинации, до които може да се стигне с кола, при стриктен график и почивка между участията.

Blackmore's Night продължават да радват феновете със своята специфична смесица от ренесансова и фолк музика.

Ричи Блекмор, който живее със семейството си в Лонг Айлънд, Ню Йорк, остава една от най-влиятелните фигури в историята на рока.