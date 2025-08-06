Въведете търсената дума и натиснете Enter
Blackmore’s Night обявявиха поредица от концерти в САЩ

Публикувано на 08 Октомври 2025
Blackmore’s Night обявявиха поредица от концерти в САЩ
Снимка: Getty Images

Легендарният китарист Ричи Блекмор и певицата Кандис Найт ще се завърнат на сцената през есента на 2025 г. с поредица от концерти в САЩ. Мини турнето ще се проведе от 9 до 29 ноември и ще представи пътуване през над 25-годишната история на Blackmore’s Night, включвайки песни от цялата дискография на групата.

Формацията, създадена през 1997 г., продължава да омагьосва публиката с уникалния си стил, който съчетава ренесансова и фолк-рок музика.

Новината идва няколко месеца след като през август беше съобщено, че Ричи Блекмор се възстановява от сериозни здравословни проблеми, включително сърдечен инфаркт и хронични болки, което прави предстоящите изяви на сцената особено значимо завръщане за легендарния музикант.

