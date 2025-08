Primal Fear с видеоклип към новa песен “Tears Of Fire”

Германските метъл ветерани Primal Fear представиха официален видеоклип към новото си парче “Tears Of Fire”. Това е първи сингъл от предстоящия нов албум на групата - “Domination”, който очакваме на 5 септември чрез Reigning Phoenix Music.

За "Tears of Fears" вокалистът на Primal Fear Ралф Шийпърс сподели: „Героични мисли и думи, които да покажат, че никой не трябва да преминава през трудностите сам – винаги има хора до теб, с които да вървите заедно през огън и вода.“

Албумът "Domination" е записан през есента на 2024 г., продуциран от Мат Синър и съ-продуциран от Ралф Шийпърс и Магнус Карлсон. Финалният звук е дело на дългогодишния звуков инженер на бандата Якоб Хансен, който се заема със смесването и мастерирането в собственото си студио в Дания.

“Domination” съдържание:

1. The Hunter

2. Destroyer

3. Far Away

4. I Am The Primal Fear

5. Tears Of Fire

6. Heroes And Gods

7. Hallucinations

8. Eden (feat. Melissa Bonny)

9. Scream

10. The Dead Don’t Die

11. Crossfire

12. March Boy March

13. A Tune I Won’t Forget

14. Bridges Will Burn – бонус трак (само за физическо издание, без jewel case CD)

Вижте обложката създадена от Death.Milk.Designs.