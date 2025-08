Sweet Savage споделиха нов сингъл "The Chosen One"

Представителите на новата вълна на британския хеви метъл, Sweet Savage, обявиха новия си албум "Bang", който ще излезе на музикалните пазари на 12 септември. Заедно с новината групата сподели и сингъла "The Chosen One".

Групата е основана през 1979 г. от Рей Халър (вокали и бас) и китариста Вивиан Кембъл, който по-късно се присъединява към Dio и Def Leppard. Макар и да не издават дългосвирещ албум по време на първата си активна фаза, Sweet Savage си създават култов статут в ъндърграунд сцената - особено след като Metallica правят кавър на тяхната песен “Killing Time” и я включват като B-страна към хитовия “The Unforgiven”.

Сега, с новия албум “Bang”, Sweet Savage се завръщат със свежа енергия и характерното си агресивно звучене. Албумът обединява елементи от класически хеви метъл, индустриални текстури и духа на пънк рока.

Сегашният състав включва фронтмена Рей Халър, барабаниста Марти Макклоски и китариста Фил Едгар, а в записите участва и бившият член на бандата Саймън Макбрайд, който в момента е част от Deep Purple.

“Bang” съдържание:

1. Bang

2. Bad F Robot

3. Leave Me Alone

4. I See The Light

5. I Don't Know

6. Live And Die

7. The Meltdown

8. Mad World

9. The Chosen One

10. Dirtyland

11. Time

12. Outside

13. Victorious