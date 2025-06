Последният концерт на Ози Озбърн и Black Sabbath ще бъде излъчен онлайн

На 5 юли феновете на метъл музиката ще могат да гледат на живо последния концерт на Ози Озбърн. Той ще се качи на сцената за последен път и ще се присъедини към оригиналния състав на Black Sabbath – Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд. Това ще е първата им съвместна поява от 20 години насам и последната в историята на групата.

Събитието, наречено Back To The Beginning, ще се състои на стадион Вила Парк в Бирмингам – родния град на бандата. Концертът ще бъде излъчен на живо по целия свят, така че всички фенове ще могат да го гледат, независимо къде се намират.

На сцената ще се включат и някои от най-големите имена в рок и метъл музиката – Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon и Rival Sons. Специално за повода ще има и "супергрупа" от известни музиканти, сред които Слаш и Дъф Маккагън (Guns N’ Roses), Били Корган (The Smashing Pumpkins), Фред Дърст (Limp Bizkit), К.К. Даунинг (Judas Priest), Волфганг Ван Хален и Том Морело (Rage Against The Machine).

Водещ на събитието ще бъде актьорът Джейсън Момоа, а продуцент е Mercury Studios, които стоят зад музикални филми като Metallica Saved My Life.

Лайвстриймът ще започне в 15:00 ч. (българско време) на 5 юли и ще бъде достъпен за повторно гледане в рамките на 48 часа. Онлайн билети за излъчването се продават от 7 юни на www.backtothebeginning.com.

„След като билетите за концерта се изчерпаха за по-малко от 16 минути, тези, които пропуснаха да присъстват на живо, ще могат да се насладят на това, което се очертава да бъде най-великият хеви метъл концерт на всички времена“, казаха от групата.

Феновете имат възможност да закупят билети за прякото излъчване от 15:00 ч. (местно време) на 6 юни на цена от 24,99 паунда, което им позволява да гледат концерта на живо, макар и с два часа закъснение от началото в залата, и да продължат да го гледат в продължение на още 48 часа.

„Имахме огромно търсене от фенове от цял свят, които не можаха да си купят билети за концерта, и те се обърнаха към социалните медии, молейки ни да излъчим концерта на живо. Тъй като това е толкова историческо събитие, просто не можехме да ги разочароваме“, каза съпругата на Озбърн, Шарън.

Black Sabbath са продали над 75 милиона албума по целия свят и са широко признати като едни от пионерите на хеви метъл музиката.

Всички приходи от концерта ще бъдат дарени на благотворителни организации, сред които Cure Parkinson's и Детската болница в Бирмингам.

Съпругата и мениджър на Озбърн – Шарън Озбърн – подчерта, че това ще бъде "финалната точка" в кариерата на Ози, който поради здравословни проблеми (включително Паркинсон и прекарани операции) не е успял да се сбогува с публиката досега.

Въпреки заболяването, Шарън потвърди, че гласът на Ози е „все така силен“, а самият той е развълнуван и благодарен за възможността да излезе на сцената за последен път.