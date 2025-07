Ози Озбърн почина на 76 години, дни след прощалния си концерт

Ози Озбърн, фронтменът на Black Sabbath и е една от най-ярките личности в рок музиката почина на 76 години.

В официално изявление семейството му съобщи:

„С дълбока тъга, която не може да бъде описана с думи, споделяме, че нашият обичан Ози Озбърн почина тази сутрин. Той беше със семейството си и заобиколен от любов.“

Новината идва само седмици след грандиозния прощален концерт „Back To The Beginning“, който се състоя на стадиона Вила Парк в Бирмингам. Това беше първото съвместно участие на Озбърн, Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд от 2005 г. насам.

„Нямате представа какво значи това за мен – благодаря ви от цялото си сърце.“

Ози изнесе и последен солов сет по време на целодневното събитие, включващ хитовете „Crazy Train“ и „Mr. Crowley“, и каза на публиката:

„Толкова е хубаво да съм на тази сцена, нямате представа!“

Принцът на мрака не беше правил пълен концерт от 2018 г. насам, като през последните години премина през няколко операции и множество здравословни проблеми, включително болестта на Паркинсон.

„Back To The Beginning“ събра истински звезден състав, включващ Metallica, Pantera, Guns N’ Roses, KoRn, Tool, Slayer, Alice In Chains, Gojira, Anthrax и Стивън Тайлър от Aerosmith. Събитието се превърна в най-доходоносния благотворителен концерт в историята, събирайки малко под 200 милиона паунда.

Роден като Джон Майкъл Озбърн на 3 декември 1948 г. в Бирмингам, той се присъединява към Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд през 1968 г. Първоначално групата носи името Earth, но година по-късно го променят на Black Sabbath.

Характерният вокален стил на Ози и театралното му сценично присъствие оказват огромно влияние върху рок и метъл музиката, а Black Sabbath е смятана за една от най-важните банди в историята на хеви метъла.

Ози напуска групата през 1979 г., за да започне солова кариера, а по-късно става известен и с участието си в риалити шоуто на MTV The Osbournes, където зрителите го виждат в ежедневието му със съпругата му Шарън и децата им Джак и Кели.

Сцената беше негов дом до последно.

Ози остава в сърцата ни завинаги!