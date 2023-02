Пол Гилбърт издава албум посветен на Рони Джеймс Дио

Виртуозният китарист на Mr.Big - Пол Гилбърт, ще издаде албум посветен на един от най-величествените гласове в рока - Рони Джеймс Дио. Творбата озаглавена "The Dio Album" ще излезе на 7 април тази година. По-долу можете да чуете хипнотизиращата версия на Гилбърт на песента "Holy Diver".

Албумът ще съдържа от 10 най-емблематичните песни в кариерата на Рони Джеймс Дио от „Neon Knights“ и „Long Live Rock 'N' Roll“ до „Holy Diver“ и „Man On The Silver Mountain“.

Пол Гилбърт анализира и пресъздава с киатрата си наелектризиращите вокални мелодии на Рони Джеймс Дио. Освен това, той отдава и своята почит на трима невероятно талантливи легендарни китаристи - Тони Айоми, Ричи Блекмор и Вивиан Кембъл.

"The Dio Album" съдържание:

1. Neon Knights

2. Kill The King

3. Stand Up And Shout

4. Country Girl

5. Man On The Silver Mountain

6. Holy Diver

7. Heaven And Hell

8. Long Live Rock 'N' Roll

9. Lady Evil

10. Don't Talk To Strangers

11. Starstruck

12. The Last In Line