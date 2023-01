Pink Floyd ще отпразнуват 50-тата годишнина от албума "The Dark Side of the Moon" със специален боксет

През 2023 година се навършват 50 години от излизането на емблематичния албум на Pink Floyd "The Dark Side of the Moon", по този повод легендарните британци обявиха специален боксет, който меломаните и най-запалените фенове на бандата вече да поръчат на предварителна продажба.



„The Dark Side Of The Moon“ е осмият студиен албум на Pink Floyd, първоначално е издаден в САЩ на 1-ви март, а след това и във Великобритания на 16-ти март 1973 г. Новият материал е записан през 1972 г. и 1973 г. в “EMI Studios” (сега “Abbey Road Studios”) в Лондон. Емблематичната обложка, която изобразява светлинен лъч, пречупен през призма, е проектирана от Storm Thorgerson от Hipgnosis и е нарисувана от George Hardie.

„The Dark Side Of The Moon“ е продаден в над 50 милиона копия в цял свят.

Новият луксозен бокс сет ще ремастериране версия на албума на CD и винил, както и Blu-Ray + DVD аудио, включващо оригиналния 5.1 микс и ремастерирани стерео версии. Комплектът включва и допълнителен нов Blu-ray диск с микс във формат Atmos, както и CD и дългосвиреща плоча с „The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, London, 1974“. За повече подробности вижте списъка по-долу.

По същото време – на 24-ти март, ще бъдат независимо издадени CD и първото по рода си винилово издание на "The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley Empire Pool, London, 1974" на Pink Floyd. Първоначално записан през ноември 1974 г. като част от зимното турне на групата, това е първият път, когато ще бъде наличен като самостоятелен албум, с обложка, включваща оригиналното изображение от 1973 г., нарисувано от George Hardie.

Книгата “Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary” също ще бъде публикувана отделно от “Thames & Hudson” на 24-ти март 2023 г., за да съвпадне с издаването на бокс сета. Със снимки, подбрани от фотографа Jill Furmanovsky, и художествено оформление от съоснователя на „Hipgnosis“ – Aubrey Powell, този том с размерите на грамофонна плоча показва редки и невиждани досега кадри, направени по време на турнетата „The Dark Side Of The Moon“ (1972-1975 г.) и е създаден с участието на членовете на групата .

По повод 50-годишнината Pink Floyd канят аниматори от ново поколение да се включат в състезание за създаване на музикални видеоклипове към всяка от 10-те песни в „The Dark Side Of The Moon“. Pink Floyd имат богата история на сътрудничество с аниматори от създаването на групата (Ian Emes, Gerald Scarfe и други), а в някои случаи визуализациите, които придружават песните, са станали синоним на самата музика. 50-годишнината няма да бъде изключение. Групата иска да даде възможност на всички аниматори да представят нов поглед върху тези вечни звукови произведения. Аниматорите могат да участват с до 10 видеоклипа – по един за песен от албума. Победителят ще бъде избран от група експерти, която ще включва Ник Мейсън от Pink Floyd, Aubrey 'Po' Powell (творчески директор на Pink Floyd) и BFI (Британски филмов институт).