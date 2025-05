Историческият концерт на Pink Floyd в Помпей с ново издание

За първи път в историята "Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII" е достъпен като цялостен концертен албум.

Записан през октомври 1971 година сред древните руини на амфитеатъра в Помпей, този проект документира Pink Floyd в период на изключителен творчески възход, непосредствено преди създаването на емблематичния "The Dark Side of the Moon".

Новото издание се отличава с внимателна реставрация на оригиналните 35mm ленти и майсторски микс от Стивън Уилсън, които придават съвременно звуково качество при запазване на автентичността на изпълненията. Както самият продуцент споделя: "Исках да запазя усещането, че слушаш Pink Floyd точно така, както са звучали в онези дни – сурово и просторно."

Колекцията "Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII" включва редица ценни материали, сред които алтернативен запис на "Careful With That Axe, Eugene" и оригиналната версия на "A Saucerful of Secrets", които досега не са били официално издавани. Тези допълнения правят изданието особено значимо за колекционери и почитатели на групата.

Паралелно с това, Pink Floyd финализираха знаково споразумение със Sony Music Entertainment, прехвърляйки правата върху своя музикален каталог, име и визуална идентичност на компанията. Сделката обхваща също контрола върху мърчандайзинг, филмови продукции и бъдещи проекти свързани с името на групата.

Колекцията "Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII" вече е налична в България на CD, LP, DVD и Blu-ray, и може да бъде открита в musicmall.bg.