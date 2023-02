Том Кийфър сподели нов видеоклип към песента "А Different Light".

Парчето е част от дебютния соло албум на фронтмена на Cinderella "The Way Life Goes", който излезе през 2013 година.

"През 2023 отбелязва 10 години от #keiferband и издаването на „The Way Life Goes“ За да го отпразнуваме, имаме чисто нов видеоклип към „A Different Light“, включващ клипове на живо, заснети от всички вас през последните 10 години. Благодарим ви много за невероятното десетилетие и за това, че бяхте част от нашето пътуване Много от вас искаха видеоклип към тази песен откакто излезе. Ето го... Продуциран и редактиран от Джошуа Смит", сподели Кийфър.