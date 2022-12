Obituary споделиха заглавното парче от предстоящия си албум "Dying Of Everything"

Дет метъл ветераните от Флорида Obituаry ще издадат новия си студиен албум "Dying Of Everything" на 13 януари. По-долу можете да чуете втория сингъл от творбата заглавното парче "Dying Of Everything".

Obituary коментира: „Избрахме заглавната песен за втори сингъл, за да дадем на феновете вкус на нещо малко по-различно от типичния стил на Obituary и сме развълнувани да покажем способността на Кен [Андрюс, китара] да композира."

Албумът "Dying Of Everything" разрушава утвърденият с времето стил на ранните Obituary класики "Slowly We Rot" и "Cause Of Death", като същевременно запазва убийствения студиен звук, който групата усъвършенства в собственото си студио от 2007 г. насам, когато излиза чудовищния "Xecutioner's Return".

"Dying Of Everything" съдържание:

1. Barely Alive

2. The Wrong Time

3. Without A Conscience

4. War

5. Dying Of Everything

6. My Will To Live

7. By The Dawn

8. Weaponize The Hate

9. Torn Apart

10. Be Warned