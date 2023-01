Obituary представиха лирик видео към нов сингъл "My Will To Live"

След една седмица, на 13 януари, американската дет метъл банда Obituary ще издаде единадесетия си студиен албум "Dying Of Everything".

По-долу можете да видите лирик видео към най-третия сингъл от предстоящата творба - парчето "My Will To Live".

За песента групата сподели: „„My Will To Live“ беше една от последните песни, които написахме за този албум и избрахме нея за лирик видеото, тъй като това е класическо Obituary парче с много груув и злокобни вокали и e дяволски добро представяне на "Dying Of Everything" като цяло. Надяваме се, че ще възбуди вкусовите ви рецептори и ще подготви ушите ви за това, което можете да очаквате от тези момчета от Флорида и новия запис! Насладете се, да започваме!!!!!!"

Дългоочакваният нов албум на Obituary идва 6 години след предишната им студийна творба. Албумът "Obituary" излезе през 2017 година. "Dying Of Everything" ще съдържа 10 парчета, записани в собственото студио на групата във Флорида и продуцирани от Джо Синкота.

На 17 януари Obituary потеглят на европейско турне заедно с Heaven Shall Burn, Trivium и Malevolence.