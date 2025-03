Нов документален филм за Ози Озбърн ще излезе тази година

Нов документален филм за легендарния Ози Озбърн ще бъде пуснат по-късно тази година в платформата Paramount+. Продукционната компания Echo Velvet, в партньорство със семейство Озбърн и MTV, създават "No Escape From Now" - филм, който ще документира живота на "Принца на мрака" след падането му у дома през 2019 г. и последвалата диагноза Паркинсон.

"Последните шест години бяха изпълнени с някои от най-трудните моменти, през които съм преминавал", споделя Ози. "Имаше моменти, когато мислех, че времето ми изтича. Но създаването на музика и двата албума ме спасиха. Щях да полудея без музиката."

Документалният филм ще излезе след последното голямо шоу на Ози с Black Sabbath - "Back To The Beginning", което ще се проведе на 5 юли на стадиона Villa Park в Бирмингам. На това историческо събитие ще се съберат оригиналните членове на групата за първи път от 20 години, като към тях ще се присъединят и легендарни метъл групи като Metallica, Slayer, Lamb of God, Mastodon, Pantera и Anthrax.

Междувременно, продуцентът Андрю Уот, който стои зад последните два албума на Ози - "Ordinary Man" от 2020 г. и "Patient Number 9" от 2022 г., разкри в предаването на Хауърд Стърн, че въпреки здравословните проблеми, гласът на музиканта остава непроменен. Андрю обяснява, че здравословното състояние на Ози е стабилно, но тялото му не винаги се подчинява на желанията му. "Когато застане пред микрофона, дори седнал, и запее, това е невероятно. Просто звучи като Ози Озбърн." Продуцентът добавя още, че Ози вече е започнал да тренира във фитнеса, за да се подготви за предстоящия концерт, и го определи като истински Железен човек.