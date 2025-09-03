Nine Inch Nails издадоха саундтрака към филма "TRON:Ares"

Nine Inch Nails официално издадоха дългоочаквания саундтрак към научнофантастичния филм на Disney – “TRON: Ares”. Албумът съдържа 24 композиции, сред които вече познатият сингъл “As Alive As You Need Me To Be”, както и напълно нови инструментали и експериментални парчета, създадени специално за киберсвета на TRON.

Това е първият път, в който цял филмов саундтрак излиза под името Nine Inch Nails, въпреки че Трент Резнър и Атикус Рос вече са утвърдени в Холивуд със своите отличени с "Оскар" и "Грами" филмови композиции.

Музиката в “TRON: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)” се отличава с характерния индустриален звук на групата, съчетан с епични оркестрации и електронни пластове, които отдават почит към наследството на Daft Punk от TRON: Legacy, но едновременно с това развиват нова, по-мрачна и емоционална звукова идентичност.

Саундтракът вече е достъпен във всички големи стрийминг платформи, а лимитирано винилово издание беше пуснато в продажба още при старта. Премиерата на самия филм е насрочена за 10 октомври, когато музиката на Nine Inch Nails ще може да бъде чута и в контекста на големия екран.