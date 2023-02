Kreator и Lamb Of God с обща песен "State Of Unrest"

Lamb Of God и Kreator споделиха ново обща песен. Парчето "State Of Unrest" носи името на общото Европейско турне на двете банди, което започва на 15 февруари в Мюнхен и ще завърши на 19 март в Берлин.

Турнето "State Of Unrest" беше първоначално планирано за 2020 година и отложено три пъти, заради Covid-19 пандемията.

За песента Lamb Of God споделиха: „Мина много време и сега, когато турнето „State Of Unrest“ е на път да започне, смятаме, че е време за празнуване! Изключително сме горди да разкрием едно историческо, творческо сътрудничество между Lamb Of God и Kreator; чисто новата, изцяло оригинална песен „State Of Unrest“.

За сътрудничестовото на двете групи, фронтменът на Kreator Миле Петроца сподели още миналата година в интервю за гръцкото списание "Rock Hard". Тогава той каза: "Направихме песен заедно - Lamb Of God и Kreator. Ще бъде страхотна. И мисля, че е напълно различна, защото е смесица между Европейския подход към метъла и Американския стил"

Чуйте "State Of Unrest":