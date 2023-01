Kamelot обявиха албума "The Awakening"

Kamelot обявиха дългоочаквания си нов албум. Първата нова творба на групата от пет години насам носи заглавието "The Awakening" и ще излезе на 17 март, чрез Napalm Records.

По-долу можете да гледате видеоклип към първия сингъл "One More Flag In The Ground":

След като покориха класациите с предишните си албуми "The Fourth Legacy"(1999), "The Black Halo"(2005), "Silverthorn"(2012), "Haven"(2015) и „The Shadow Theory“(2018) Kamelot продължават напред със стилово най-разнообразното си предложение до сега. "The Awakening" смесва на симфоник, готик, мелодичен, прогресив и пауър метъл, като ни обещава да чуем най-тежките парчета в историята на групата.

"The Awakening" съдържание:

1. Overture (Intro)

2. The Great Divide

3. Eventide

4. One More Flag In The Ground

5. Opus Of The Night (Ghost Requiem)

6. Midsummer's Eve

7. Bloodmoon

8. Nightsky

9. The Looking Glass

10. New Babylon

11. Willow

12. My Pantheon (Forevermore)

13. Ephemera (Outro)