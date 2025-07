Волфганг Ван Хален обяви нов албум на Mammoth, чуйте сингъла "The Spell"

Волфганг Ван Хален, син на легендарния Еди Ван Хален и основател на рок проекта Mammoth (преди известен като Mammoth WVH), обяви третия си студиен албум. Заглавието е „The End“, а премиерата е насрочена за 24 октомври 2025 г. чрез BMG.

Албумът ще съдържа 10 нови композиции, записани в прочутото 5150 Studio, собственост на семейство Ван Хален. Продуцент отново е Майкъл "Елвис" Баскет, с когото Волфганг работи и по предишните си албуми.

Както и в предишните си издания, Волфганг Ван Хален сам е написал, записал и изпълнил всички вокали и инструментални партии. С албума „The End“ Волфганг прави стъпка напред в развитието си като композитор и изпълнител. Новите записи демонстрират зрялост и увереност, придобити след началото на соловата му кариера през 2020 г.

С новината за албума, Mammoth пусна новия сингъл „The Spell“, който можете да чуете по-долу в новината. Песента е придружена от видеоклип, в който Волфганг отново демонстрира способността си да изпълнява всички инструменти сам.

Това е вторият официален сингъл от албума, след излизането на заглавната песен „The End“ през май. Тя отбеляза сериозен успех, като достигна Топ 5 в класацията на Active Rock радио в САЩ. Видеото към „The End“ вече се приближава към 4 милиона гледания в YouTube – без съмнение, най-успешното парче на проекта до момента.

"The End" съдържание:

1. One Of A Kind

2. The End

3. Same Old Song

4. The Spell

5. I Really Wanna

6. Happy

7. Better Off

8. Something New

9. Selfish

10. All In Good Time