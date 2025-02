Изгубените дневници на Лейн Стейли ще бъдат публикувани в официална нова книга

Изгубените дневници на легендарния вокалист на Alice In Chains, Лейн Стейли, ще бъдат публикувани за първи път в официална нова книга, озаглавена "This Angry Pen: The Lost Journals of Layne Staley" [Този гневен химикал: Изгубените дневници на Layne Staley]. Книгата е планирана за издаване на 11 ноември.

Колекцията ще включва богато съдържание: поезия, ръкописни текстове на песни, лични записки, оригинални произведения на изкуството и редки снимки. Лейн Стейли е посочен като единствен автор на книгата.

"Надникнете в света на Лейн Стейли както никога досега. За първи път тази впечатляваща колекция разкрива дълбоко личната и креативна страна на легендарния фронтмен на Alice in Chains. Чрез непубликувана досега поезия, сурови ръкописни текстове, интимни скици и сърдечни бележки, вътрешните мисли и емоции на Layne оживяват, предлагайки поглед в съзнанието на музикален гений, който дефинира едно поколение," гласи описанието на книгата.

Музикалното издание от Сиатъл, Nehi Stripes Seattle, съобщава, че са получили потвърждение от Нанси Маккалъм, майката на Стейли, че книгата е оторизирана. Въпреки това, някои фенове в Reddit страницата на Alice In Chains изразяват притеснения, определяйки я като нахлуване в личното пространство.

Стейли почина на 5 април 2002 г. в края на дълго и трагично пропадане в хероинова зависимост, която в крайна сметка прекъсна кариерата му и дейността на групата след три студийни албума, един акустичен лайв диск и две EP-та. 34-годишният певец практически изчезна от погледа на обществеността през последните години от живота си. Тялото му беше открито в дома му в Сиатъл едва на 20 април 2002 г., две седмици след датата, на която в крайна сметка беше установено, че е починал.

Лейн Стейли е роден в Къркланд, Вашингтон на 22 август 1967 г. и започва да свири на барабани на 12-годишна възраст. Скоро преминава към пеене и се запознава с китариста Джери Кантрел през 1987 г. Двамата формират Alice In Chains, която започва като глам банда, но в крайна сметка се превръща в един от най-големите "гръндж" експорти на Сиатъл.

Alice In Chains се събраха отново през 2006 г. с певеца Уилям Дювал, който преди това беше част от соловата група на Кантрел.