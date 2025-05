Джери Кантрел с нов видеоклип към "I Want Blood"

Китаристът и вокалист на Alice In Chains – Джери Кантрел, представи официалния видеоклип към заглавната песен от най-новия си самостоятелен албум "I Want Blood". Проектът е копродуциран от самия Кантрел и Джо Бареси (известен с работата си с TOOL, Queens of the Stone Age и Melvins) и е записан в студиото JHOC в Пасадена, Калифорния.

Албумът събира впечатляващ екип от утвърдени музиканти: Дъф Маккаган (Guns N' Roses) и Робърт Трухильо (Metallica) на бас китара, Гил Шароне и Майк Бордин (Faith No More) на барабани, както и беквокали от Лола Колет и Грег Пучиато (Better Lovers, бивш член на The Dillinger Escape Plan).

"I Want Blood" представя Кантрел в най-суровата му и непримирима форма – с мрачни мелодии, силно китарно звучене и дълбоко лични текстове. Проектът получи широки одобрения от критиците – Los Angeles Times го нарече „тежък и нюансиран“, Kerrang! – „мощен албум, който се нарежда сред най-добрите му работи“, а Revolver описа колекцията като „заредена с тежки, плъзгащи рифове и запомнящи се рок припеви“.

Албумът се предлага в CD формат, дигитално и на двоен винил в няколко варианта. За феновете е налично и луксозно издание с разказ от Кантрел и включени участия на Джо Бареси, инженерa Максуел Ураски, Пучиато, Рой Майорга, братята Шароне, Джордж Ейдриън, Винсънт Джоунс и Майкъл Розон. Допълнително, поредица от анимирани видеоклипове по темите от албума е налична в YouTube.

Кантрел стартира и нова вълна от турнета в САЩ, която започва на 16 август в Сан Диего, като към него отново ще се присъединят Filter.

"I Want Blood" е третият самостоятелен проект в кариерата на Джери Кантрел, след "Boggy Depot" (1998) и "Degradation Trip" (2002). Предишният му албум "Brighten" излезе през 2021 г. и бе първият му самостоятелен запис след почти 20-годишна пауза.

Извън групата Alice In Chains, Кантрел има участия и в музика на редица холивудски продукции, сред които "Spider-Man", "John Wick 2", "The Punisher" и "The Cable Guy".