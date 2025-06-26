Graham Bonnet Band издават концертен албум "Lost In Hollywood Again"

Легендарният рок вокалист Греъм Бонет и неговата група Graham Bonnet Band ще издадат новия си концертен албум "Lost In Hollywood Again" на 12 декември 2025 г. чрез Frontiers Music Srl.

Записът е направен на 29 август 2024 г. в известния клуб Whisky A Go Go в Лос Анджелис и улавя силата, енергията и неподражаемия глас на Бонет. Сетлистът включва класики от Rainbow, Michael Schenker Group и Alcatrazz, както и песни от каталога на Graham Bonnet Band.

С Бонет на сцената излизат Конрадо Песинато (китара), Бет-Ами Хевънстоун (бас), Алесандро Бертони (кийборд) и Франсис Касол (барабани).

Заедно с анонса за албума групата сподели и видеоклип към изпълнението на песента "Since You've Been Gone":

Само след по-малко от месец Graham Bonnet Band идват в София!

Групата ще свири на 4 ноември в клуб Joy Station – концерт, който феновете на класическия хард рок не бива да пропускат.