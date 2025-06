Греъм Бонет и групата му идват в София тази есен

„Since you been gone“ и още много хард рок класики в София, клуб Joy Station на 4.11.2025 г.

В рока има гласове, които не забравяш. Има визии, които не очакваш.

А има и… Греъм Бонет – единственият рок вокалист, който прилича на герой от Miami Vice, но пее като че ли повежда армия от урагани.

Роден в Англия през 1947, самоук и необуздан, Греъм Бонет е човекът, когото Ричи Блекмор лично избира за заместник на великия (и практически незаменим) Дио като вокал на Rainbow. Въпреки че първоначално не харесва нито късата му коса, нито „нерокерския му“ стил.

Е, стилът остава, косата също – но после идва албумът “Down to Earth” и суперхитът „Since You Been Gone“ и взривява всичко. Парчето се превръща в един от най-големите хитове на Rainbow – вечен рефрен за изгубената любов, който се пее с юмрук във въздуха и сълза в ухото.

За него пишат, че е…

- уникален рок вокал

- че има визия на счетоводител, но глас като изригващ вулкан

- и може би най-забавното – че е „като вокалният еквивалент на Ferrari в костюм на банков служител – изобщо не изглежда като това, което ще чуеш, но когато отвори уста, стените се лющят”

Любопитното е, че стилът на Бонет като певец дотогава съвсем не е бил хард рок, но явно ухото на Ричи безпогрешно разпознава вокалното качество и това е повратна точка в цялата кариера на Греъм. Да, той остава с капризния китарен гений само една година и един албум, но и след това пътят му е нещо като рокендрол учебник:

- Michael Schenker Group – още китарни богове, още гласови подвизи

- Alcatrazz – там стартира Ингви Малмстийн, а после и Стив Вай

- Impellitteri – защото… защо не още скорост и светкавици?

А сега? Сега Бонет, видял 2 и 200 на рок попрището, идва за пръв път в София със своята Graham Bonnet Band – нова енергия, стара школа, звучене за вечността.

В бандата личи свежата кръв и интернационалният заряд:

- Beth-Ami Heavenstone – басистка с рок име и още по-дълга история (част от Alcatrazz)

- Conrado Pesinato – бразилски китарист, който може да разплаче Marshall усилвател

- Francis Cassol – бразилски барабанист, в чийто ритъм се чува джунглата на метъла

- Jani Hölli – финландски клавишен магьосник, внасящ северна хипноза

В сета влизат класики на Rainbow, избухвания от Schenker, връщане към Alcatrazz, и всичко това – в един концерт, едно име, една нощ. Не е за изпускане!

Билетите за концерта на Graham Bonnet Band на 4 ноември 2025 г. могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини „На тъмно“ ), касите на магазини „Фантастико“, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ на цени от:

– 70 лв. за правостоящи до деня на концерта

– 80 лв. за правостоящи в деня на концерта

– 90 лв. за седящи в обособена VIP зона

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител